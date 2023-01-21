Маск: у Twitter працює близько 2300 співробітників

Компанія Twitter Inc має близько 2300 активних співробітників, повідомив Ілон Маск у твітері 21 січня.

Перед тим, 20 січня, телеканал CNBC повідомив, що кількість штатних працівників Twitter скоротилася приблизно до 1300, включно з менш як 550 штатними інженерами. Близько 75 із 1300 співробітників компанії перебувають у відпустці, з них близько 40 інженерів, повідомляє CNBC з посиланням на внутрішні записи.

«Зауваження некоректне. У Twitter близько 2300 активних співробітників», – написав у Twitter Маск у відповідь на твіт із посиланням на CNBC.

«Є ще сотні співробітників, які працюють над довірою та безпекою, а також кілька тисяч підрядників», – додав мільярдер.

Маск очолив Twitter у жовтні 2022 року та швидко провів кілька організаційних змін. Компанія запустила перевірену Twitter синю галочку верифікації як платну послугу, а також звільнила близько половину персоналу.