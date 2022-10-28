Ілон Маск офіційно очолив Twitter після придбання компанії за 44 млрд дол

Американський мільярдер Ілон Маск офіційно очолив Twitter після завершення угоди про покупку компанії за 44 млрд дол, повідомляє CNBC. Попереднього гендиректора компанії Парага Агравала та її фінансового директора Неда Сігала звільнили і залишили штаб-квартиру Twitter у Сан-Франциско.

Маск прокоментував закриття угоди щодо купівлі соціальної мережі твітом the bird is freed («Пташка на волі»).

Напередодні Ілон Маск опублікував звернення до рекламодавців Twitter, у якому спробував пояснити причини, через які він вирішив придбати сервіс мікроблогів.

За його словами, він зважився на угоду «не тому, що це було просто» та «не для того, щоб заробити більше грошей». «Я зробив це, щоб спробувати допомогти людству, яке я люблю», – написав Маск.

Бізнесмен змінив опис профілю в твіттері на Chief Twit і відзначив як своє місце перебування штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско. За даними Bloomberg, Маск повідомив співробітників Twitter, що не збирається скорочувати штат на три чверті – про ці плани повідомляла раніше The Washington Post.

Ілон Маск повідомив про намір купити Twitter за 44 мільярди доларів у квітні. Через деякий час бізнесмен заявив, що припиняє угоду через неясність у підрахунках фейкових акаунтів.

На початку липня Маск оголосив про відмову від покупки. За словами мільярдера, компанія не представила йому дані, що запитуються. У Twitter визнали відмову надуманою і зажадали суд зобов’язати Маска завершити покупку. Бізнесмен виступив із зустрічним позовом. У жовтні Ілон Маск вирішив завершити операцію з купівлі соцмережі. Суд дав йому час до 28 жовтня.