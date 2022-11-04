CNN: 1300 терміналів Starlink в Україні відключилися

З 24 жовтня в Україні розпочалися перебої з роботою частини терміналів супутникового зв’язку Starlink, наданих компанією SpaceX Ілона Маска. Про це з посиланням на два джерела, обізнаних із ситуацією, повідомляє 4 листопада телеканал CNN.

Проблема стосується 1300 пристроїв, які ще у березні українські військові придбали у британської компанії.

У вересні компанія SpaceX заявила, що не може продовжити фінансування роботи терміналів і звернулася до оборонного відомства США з проханням узяти на себе ці витрати. Невдовзі після цього власник SpaceX Ілон Маск сказав, що Starlink продовжать роботу в Україні незалежно від того, чи Пентагон платитиме за це.

Але нині переговори про фінансування відомством роботи Starlink тривають, відзначає CNN. «Кожен у нашій будівлі знає, що ми збираємося платити їм», – сказав високопосадовець Міністерства оборони США.

Як повідомив цього місяця Ілон Маск, загалом нині в Україні є понад 25 тисяч терміналів Starlink, з яких оплачену абонплату (вона може сягати 4500 доларів на місяць), мають менш як 11 тисяч.