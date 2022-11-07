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Meta слідом за Twitter скоротить тисячі співробітників – ЗМІ

Корпорація Meta Platforms (до неї належать популярні сервіси Facebook, Instagram і WhatsApp) планує звільнити тисячі співробітників. Про скорочення можуть оголосити 9 листопада, повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За словами співрозмовників, офіційні особи вже попередили співробітників про скасування відряджень, запланованих на цей тиждень.

Станом на кінець вересня в компанії працювали 87 тисяч людей. За даними видання, плановані звільнення можуть стати одними з найбільших у цій сфері після швидкого зростання галузі під час пандемії. У Meta відмовилися коментувати інформацію.

Раніше масштабні скорочення здійснив у сервісі мікроблогів Twitter їхній новий власник, мільярдер Ілон Маск.

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