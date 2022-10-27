Симоньян пропонує Маску розблокувати у твітері акаунти RT і Sputnik

Головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян запропонувала власнику компанії SpaceX Ілонові Маску розблокувати акаунти RT та агенції Sputnik.

«Ілоне, оскільки ви всі за свободу слова, можливо, розблокуєте облікові записи RT і Sputnik і також знімете тіньовий бан із мого?» – написала Симоньян у твітері.

З такою пропозицією Симоньян звернулася до американського бізнесмена після того, як він натякнув, що став власником популярного сервісу.

На своїй сторінці у твітері 26 жовтня Маск поділився відео, де він заходить до штаб-квартири компанії: «Заходжу до штаб-квартири Twitter – занурюємося!» Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на Chief Twit.

Телеканал RT та інформагенція Sputnik належать до числа тих російських засобів інформації та медіаменеджерів, щодо яких були запроваджені санкції через їхню участь у здійснюваній Кремлем на тлі агресії проти України кампанії дезінформації.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 27 лютого повідомила про рішення Євросоюзу заборонити трансляцію російських державних медіа RT (раніше Russia Today) та Sputnik на території ЄС. Також ЄС запровадив персональні санкції проти 26 «медійних осіб» і бізнесменів, близьких до Кремля, в тому числі Скабєєвої.

Відеоплатформа YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних медіаканалів після того, як спочатку заборонила їх лише в Європі після нового вторгнення Москви до України.