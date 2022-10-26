Головна редакторка RT Симоньян заявила, що їй заборонили в’їзд до Вірменії

Влада Вірменії заборонила в’їзд до країни головній редакторці російського державного телеканалу RT Маргариті Симоньян – про це сама Симоньян повідомила у своєму телеграм-каналі. Причини такого рішення вірменської влади вона не назвала.

За словами Симоньян, в’їзд до Вірменії також заборонили депутату Держдуми Росії Костянтину Затуліну, який, як написала головна редакторка RT, «багато років затято підтримував Вірменію».

Раніше Затулін також повідомляв, що отримав листа про «небажаність» його приїзду до Вірменії.

У листі, зокрема, зазначається, що публічні висловлювання Затуліна останнього періоду на адресу Вірменії завдають шкоди розвитку дружніх і союзницьких відносин між двома державами.

Затулін назвав це рішення образливим, зазначивши, що воно стало для нього несподіванкою.

За даними вірменських ЗМІ, Затуліну заборонили в’їзд через те, що він багаторазово публічно «звинувачував владу Вірменії в поразці під час 44-денної війни» у Нагірному Карабаху.

Восени 2020 року після 44 днів протистояння Азербайджан і Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув собі значну частину територій Нагірного Карабаху, зайнятих вірменськими військами на початку 1990-их років.