Маск піде з посади голови Twitter, коли знайде «дурня» на цю посаду

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив, що піде з посади голови Twitter, але тільки після того, як знайде «того дурня, який погодиться взятися за цю роботу».

Сам він після цього залишиться «керувати лише командами з програмного забезпечення і серверів», написав Макс у коментарі до запущеного ним у неділю опитування на тему, чи варто йому залишитися на чолі купленої ним корпорації Twitter – власника однойменної соціальної мережі.

Повідомляється, що в опитуванні взяли участь 17,5 мільйона користувачів.

Більшість користувачів, які взяли участь в опитуванні, висловилися за відставку Маска з посади генерального директора. Перед опитуванням Маск обіцяв керуватися його результатами. Але після його закінчення досить довго не писав нічого конкретного про те, чи збирається він у відставку.

Ілон Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів. Він обіцяв радикально перебудувати роботу соціальної мережі, але всі спроби обернулися гучними скандалами, серед яких звільнення співробітників, запровадження платної верифікації користувачів, розблокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа.

Сам мільярдер, який став відомим передусім як голова корпорацій Tesla і SpaceX, пояснює свої кроки прагненням захистити свободу слова. Попереднє керівництво Twitter він звинуватив у цензурі, зокрема з політичних мотивів.