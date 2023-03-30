Маск, Возняк, низка підприємців і експертів закликають зупинити розробки ШІ через «загрозу людству»

Засновник SpaceX Ілон Маск у числі понад тисячі підприємців, інтелектуалів та публічних діячів закликав поставити на паузу дослідження штучного інтелекту. Про це йдеться у відкритому листі, поширеному 29 березня. Текст листа оприлюднив сайт Future if Life Institute.

Автори листа пояснюють цю вимогу тим, що системи ШІ, спроможні конкурувати з людиною, «можуть становити значні ризики для суспільства та людства», посилаючись на відповідні дослідження.

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Вони посилаються на принципи штучного інтелекту, за якими «розвинутий ШІ може спричинити відчутну зміну історії життя на Землі і має плануватися та керуватися зі співмірною турботою та ресурсами».

«На жаль, такого рівня планування та управління немає, навіть попри те, що останні місяці лабораторії штучного інтелекту перебувають у безконтрольних перегонах із розробки все більш потужних цифрових розумів, яких ніхто – навіть їхні творці – не можуть зрозуміти, прогнозувати або надійно контролювати», – стверджується в листі.

На думку підписантів, системи ШІ повинні розроблятися тільки в разі впевненості, що наслідки будуть позитивними, а ризики контрольованими.

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«Відтак ми закликаємо всі лабораторії ШІ негайно поставити на паузу щонайменше на шість місяців тренування систем ШІ, потужніших за GPT-4. Ця пауза має бути публічною та доступною для перевірки та включати всіх ключових діячів. Якщо таку паузу не можна почати швидко, уряди повинні втрутитися та запровадити мораторій», – вважають вони.

Листа підписали також співзасновик компанії Apple Стів Возняк, письменник Юваль Ной Харарі, низка підприємців і освітян, у тому числі в сфері штучного інтелекту.

Ілон Маск неодноразово висловлював побоювання щодо штучного інтелекту. Він був співзасновником компанії OpenAI, яка в листопаді 2022 року розробила чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT. Він залишив місце в правлінні компанії в 2018 році.