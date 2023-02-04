«Маск – один з найбільших донорів майбутньої перемоги України» – Федоров

Американський мільярдер Ілон Маск є «одним із найбільших приватних донорів майбутньої перемоги України» – на цьому інтерв’ю Радіо Свобода наголосив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Я думаю, що його особисто вклад, його компанії – це більше, ніж 100 мільйонів доларів. І це є інвестиції. Він є одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги. Тому на сьогодні у нас продовжується комунікація. Тільки нещодавно я йому відправляв фото останньої партії Starlink , як їх використовують люди, як живляться оператори, енергетична інфраструктура. І я дуже обережно ставлюся до наших відносин, намагаюся показувати, що ми максимально ефективні партнери», – наголосив очільник Мінцифри.

На уточнення про те, чи вплинули якимось чином заяви Маска про неможливість безкоштовного надання України терміналів Starlink, Федоров зазначив, що після цього «Україна вже багато партій по ціні, яка трохи менша, ніж взагалі вони коштують».

Starlink Ілона Маска – це мережа з понад 2000 супутників, що обертаються навколо Землі та зв’язуються з тисячами наземних терміналів.

У лютому 2022 року Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.

7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Маска ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії.

Сам бізнесмен 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

Того ж дня у Офісі президента України зазначили, що з розумінням ставляться до рішення Маска, адже «він – бізнесмен» і «стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати».

15 жовтня Ілон Маск заявив, що передумав щодо Starlink для України і сказав, що SpaceX «продовжить безкоштовно фінансувати уряд України».



За оцінками експертів, присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.

На початку жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.