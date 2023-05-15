Пентагон: США доставили до Німеччини 31 танк Abrams для проведення навчань українських військових

Сполучені Штати Америки доставили до Німеччини 31 танк Abrams для проведення навчань українських військових, повідомив представник Пентагону Пат Райдер.



«Я можу підтвердити, що в Німеччині поставили 31 танк M1 Abrams для подальшого навчання українських танкових екіпажів», – сказав він на брифінгу.



За його словами, очікується, що тренування почнуться «в найближчі пару тижнів».

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Вашингтон у січні погодився надати Україні 31 танк Abrams, що стало несподіванкою після заяв про «надто велику складність» і «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою. Після цього уряд Німеччини, яка тривалий час вагалася, погодився укласти альянс щодо постачання Україні танків Leopard 2.

Наприкінці квітня генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що союзники і партнери по НАТО надали Україні 1550 одиниць бронетехніки і 230 танків.