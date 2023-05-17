Парламент Естонії підтримав членство України в НАТО і закликав до «конкретних кроків»

Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.



«Рійгікогу (парламент Естонії – ред.) вважає, що необхідно скористатися можливістю Вільнюського саміту НАТО, щоб сформулювати конкретні та однозначні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України в НАТО; надати Україні запрошення приєднатися до Альянсу», – йдеться у заяві.



Естонські законодавці зауважують, що перемога України над Російською Федерацією, яка веде загарбницьку війну, та наступний вступ України до НАТО є «єдиним шляхом до забезпечення заснованого на правилах світового порядку, тривалого миру та безпеки демократичних країн Європи».

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Саміт НАТО запланований на 11-12 липня у Вільнюсі. На початку квітня литовський Сейм ухвалив резолюцію щодо основних цілей Литви на цьому саміті. Однією з основних цілей литовської влади, як йдеться у документі, має стати «повна підтримка України практичними заходами, включно з політичною підтримкою НАТО».

Сенат Польщі 12 травня ухвалив резолюцію щодо вступу України до НАТО. Польські законодавці вважають, що саміт НАТО у Вільнюсі має стати важливим етапом до повноправного членства України в альянсі, а щодо Києва необхідно застосувати процедури Фінляндії та Швеції.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Це сталося після того, як занепокоєні російським вторгненням в Україну Швеція і Фінляндія подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року. Майже через рік, 4 квітня 2023 року, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Швеція все ще чекає на ратифікацію від Туреччини та Угорщини.