Міністр оборони США очікує, що Швеція «незабаром» приєднається до НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін 21 квітня повторив, що очікує на швидке приєднання Швеції до НАТО. Про це повідомляє агенція DPA.

Виступаючи на зустрічі з союзниками на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, Остін сказав: «Я б відзначив, що Фінляндія, яка вже давно брала участь у цій контактній групі, сьогодні тут як новий союзник по НАТО. Я очікую, що Швеція незабаром прийде також».

Попри продовження суперечок навколо членства Швеції в НАТО, Сполучені Штати все ще припускають, що країна буде прийнята до оборонного альянсу на літньому саміті у Вільнюсі.

Швеція подала заявку на членство в НАТО в травні 2022 року разом із Фінляндією після вторгнення Росії в Україну. Фінляндія офіційно стала членом НАТО 4 квітня після того, як усі країни-члени погодилися на її вступ, але Швеція все ще чекає на ратифікацію від Туреччини та Угорщини.

Турецьке керівництво продовжує звинувачувати Швецію у недостатній боротьбі з «терористичними організаціями», до числа яких Анкара зараховує заборонену Робітничу партію Курдистану.

Будапешт стурбований через шведські заяви, які стосуються верховенства права та корупції в Угорщині.

Вашингтон заохочує союзників по НАТО Туреччину та Угорщину якнайшвидше ратифікувати вступ Швеції. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також нещодавно заявив, що уряд Німеччини продовжує сподіватися, що Швеція приєднається до альянсу до саміту в Литві.