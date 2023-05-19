«Група семи» узгодила санкції, щоб «придушити російську військову машину» – AFP

Лідери країн «Групи семи» погодилися запровадити нові санкції, які, «придушать використання Росією технологій, промислового обладнання та послуг країн «Групи семи», які підтримують її військову машину». Про це 19 серпня повідомляє агенція France-Presse.

Заходи, оголошені на саміті в Хіросімі, включають обмеження на експорт предметів, «важливих для Росії на полі бою», а також санкції проти організацій, імовірно причетних до транспортування матеріальних ресурсів для російської армії.

Війна в Україні є однією з головних тем триденного саміту, який розпочався 19 травня. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України та оприлюднять нові заходи, щоб обмежити здатність Росії фінансувати та забезпечувати війну.

Країни-члени G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати – є серед тих держав, які найбільше підтримують Україну за умов російської агресії.

Міністерство закордонних справ Японії 18 травня повідомляло, що Зеленський візьме віртуальну участь у недільній сесії G7 на запрошення, отримане на початку цього року від прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.