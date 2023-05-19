Чи може Росія напасти на НАТО? «Заморожена» війна в Україні? Ексклюзив з Джамалою

Більше не голова Верховного Суду: Всеволоду Князєву висловили недовіру (відео)

Після гучної новини від НАБУ і САП про підозру голови Верховного Суду Всеволода Князєва у хабарі на майже 3 мільйони доларів, в суді зібралися на позачергове засідання.