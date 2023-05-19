Чи може Росія напасти на НАТО? «Заморожена» війна в Україні? Ексклюзив з Джамалою

- НАТО планує ухвалити секретні плани про те, як альянс реагуватиме на напад Росії, повідомляє Reuters. А американські посадовці обговорюють, як заморозити російсько-українську війну, це вже повідомляє газета Politico. В Офісі президента України не згодні. Тож до чого готується світ: до замороження війни в Україні чи великої війни Росії з країнами НАТО?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- В Японії стартує саміт G7 – зустріч лідерів провідних демократій світу. Будуть говорити, зокрема, про ідею міжнародного мирного саміту щодо України. Чи приїде на саміт президент Зеленський? Та які рішення там ухвалять? Подробиці розкаже кореспондентка «Голосу Америки» прямо з японської Хіросіми.
- Перший за кілька років літак з Росії має сьогодні приземлитися в Тбілісі. В країні через це почались протести. Уряд країни запевняє, підсанкційні літаки до них не полетять. Та чи правда це? Чому Москва та Тбілісі пішли на зближення? Та які наслідки це може мати для України?
- Поки її альбом блокують в Криму, вона стійко вірить у перемогу. Співачка Джамала представила світу збірку старовинних пісень кримськотатарського народу. Над альбомом «Qrim» вона працювала роками. Але його світ міг і не побачити: ці плівки довелося рятувати з-під обстрілів. Ексклюзивне інтерв’ю з Джамалою дивіться в програмі «Свобода.Ранок».
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