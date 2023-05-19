Росія продовжує виробляти ракети – в ГУР назвали цифри

Російська оборонна промисловість вичерпала запас ракет, але змогла налагодити виробництво нових – про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у матеріалі «РБК-Україна», оприлюдненому 19 травня.

Скібіцький вказує на те, що уламки російських ракет вказують на те, що вони були вироблені в першому кварталі 2023 року. Зокрема, російські війська щонайменше двічі на місяць завозять крилаті ракети «Калібр» до окупованого Криму.

«Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 «Калібрів» на місяць, Х-101 – 35 одиниць, «Кинджалів» – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М» – п’ять одиниць. Таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції», – пояснив представник ГУР.

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Як цитує «РБК», у розвідці вважають, що така ракетні атаки Росії триватимуть, допоки в неї вистачатиме ресурсу. Відтак першочерговою України є продовжувати зміцнювати протиповітряну оборону.

За даними проєкту The Insider, 25 компаній із Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Італії, Естонії, Литви, Австрії та Польщі в обхід санкцій продають товари російським фірмам, які забезпечують армію РФ мікросхемами, амуніцією та іншими виробами військового призначення, попри санкції.