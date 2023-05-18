Із засідання військового кабінету: у пріоритеті України – додаткові системи ППО, літаки, далекобійна зброя

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про проведене засідання військового кабінету – особливий формат роботи з тими, хто відповідає за оборону.

«Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя», – розповів Зеленський.

За його словами, відбулася також нарада з міжнародниками Офісу президента.

«Є завдання – втримати динаміку міжнародної підтримки та комунікації заради України, яка була досягнута в першій половині травня, також і цими тижнями», – додав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський 11 травня в інтерв’ю суспільним мовникам, що є членами Eurovision News, зокрема BBC, заявив, що Україні потрібно більше часу для початку очікуваного контрнаступу проти російських сил. Зеленський наголосив, що українські військові ще потребують «деяких речей» від західних партнерів, зокрема броньованої техніки, яка «надходить партіями».