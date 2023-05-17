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25 європейських компаній досі здійснюють поставки для армії РФ – розслідування

Необхідне для російських оборонних компаній обладнання в Росію завозять військові підрядники, що уникнули потрапляння в списки санкцій

25 компаній із Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Італії, Естонії, Литви, Австрії та Польщі продають товари російським фірмам, які забезпечують армію РФ мікросхемами, амуніцією та іншими виробами військового призначення – йдеться у розслідуванні The Insider.

Необхідне для російських оборонних компаній обладнання в Росію завозять військові підрядники, що уникнули потрапляння в списки санкцій.

Один із них, як зазначають розслідувачі, – московське ТОВ «Стан» – розробник сучасних верстатів із числовим програмним управлінням, що входить до держкорпорації «Ростех». Сам «Ростех» значиться у списку санкцій, а «Стан», який під обмеження не потрапив, імпортує технологічне обладнання для ливарного виробництва з Німеччини. Так, у липні 2022 року німецька компанія Vansped Logistics (від імені Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH) поставила «Стану» стрижневі машини.

«Стан», як стверджують журналісти, є постачальником кількох оборонних підприємств РФ. Згідно з базою даних аналізу держзакупівель, підприємство уклало 125 контрактів на загальну суму понад 14 мільярдів рублів. Серед його контрагентів ПАТ «ОДК-Кузнецов» (випускає двигуни для стратегічних ракетоносців Ту-160М) і «Уралвагонзавод» (єдиний у Росії розробник та виробник танків).

Вже після початку повномасштабної війни Росії проти України перший заступник гендиректора «Ростеху» Володимир Артяков розповідав про важливість поставок з боку ТОВ «Стан» для випуску Ту-160 (саме з них по Україні запускають крилаті ракети Х-555).

Ще один постачальник російської армії – компанія «Курганприбор», власником якої, за даними розслідувачів, є сенатор Сергій Муратов, який перебуває під санкціями. «Курганприбор», офіційний партнер концерну «Калашников», виробляє підривники для танкових пострілів, сухопутної та морської артилерії, ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), зенітно-ракетних комплексів. Технічні вироби для своєї продукції компанія імпортує з Франції, її постачальник – місцева фірма Marchante.

Ще одна французька компанія, Radiall S.A., під час війни співпрацює з російським АТ «Информационные спутниковые системы» (ИДС) – одним із найбільших підрядників «Роскосмосу». ИДС виконує замовлення з розробки та виробництва космічних апаратів у рамках розвитку системи ГЛОНАСС та системи супутникового зв’язку «Гонец-М» для Міноборони Росії. Оскільки ИДС перебуває лише під санкціями США, французи постачають їй перемикачі, які використовуються в мікросхемах бортових систем управління ракет.

Виробник оптичних систем для Військово-морського флоту, Військово-космічних сил і Сухопутних військ РФ, петербурзька компанія «Ломо» активно співпрацює, як запевняють розслідувачі, з естонською фірмою Marker Nordic Ou. Вона постачала «Ломо» волоконно-оптичні джгути, промисловий клей та інші компоненти, що використовуються при виробництві військової оптики. Серед таких продуктів – приціли нічного бачення «Мауглі-2» і «Мауглі-2М» для переносних зенітних ракетних комплексів, а також напівактивна головка самонаведення, якою оснащують високоточні (керовані) снаряди «Краснополь».

Розслідувачі також з’ясували, що російський постачальник взуття для Міноборони РФ, компанія «Донобувь», закуповує взуттєвий клей та шкіру у німецьких фірм Jakob KECK Chemie GmbH і Salamander SPS GmbH & Co. KG, відповідно, а підошви – в італійської компанії Tacchificio Campliglionese.

Налагодив постачання з Італії і російський виробник бронежилетів для силовиків та військових «КЛАСС»: він, як стверджують журналісти, закупив у компанії Minelli Carmello фрези для виготовлення компонентів амуніції.

Російські фірми – постачальники армії РФ, як з’ясували розслідувачі, продовжують імпортувати деталі для виробництва іншої військової продукції, зокрема двигунів для бойових кораблів зі Швейцарії, Литви, Австрії та Польщі.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс. Причетним до закупівель передової західної електроніки та обладнання для військово-промислового комплексу Росії влада США висуває звинувачення.

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