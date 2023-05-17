25 європейських компаній досі здійснюють поставки для армії РФ – розслідування

25 компаній із Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Італії, Естонії, Литви, Австрії та Польщі продають товари російським фірмам, які забезпечують армію РФ мікросхемами, амуніцією та іншими виробами військового призначення – йдеться у розслідуванні The Insider.

Необхідне для російських оборонних компаній обладнання в Росію завозять військові підрядники, що уникнули потрапляння в списки санкцій.

Один із них, як зазначають розслідувачі, – московське ТОВ «Стан» – розробник сучасних верстатів із числовим програмним управлінням, що входить до держкорпорації «Ростех». Сам «Ростех» значиться у списку санкцій, а «Стан», який під обмеження не потрапив, імпортує технологічне обладнання для ливарного виробництва з Німеччини. Так, у липні 2022 року німецька компанія Vansped Logistics (від імені Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH) поставила «Стану» стрижневі машини.

«Стан», як стверджують журналісти, є постачальником кількох оборонних підприємств РФ. Згідно з базою даних аналізу держзакупівель, підприємство уклало 125 контрактів на загальну суму понад 14 мільярдів рублів. Серед його контрагентів ПАТ «ОДК-Кузнецов» (випускає двигуни для стратегічних ракетоносців Ту-160М) і «Уралвагонзавод» (єдиний у Росії розробник та виробник танків).

Вже після початку повномасштабної війни Росії проти України перший заступник гендиректора «Ростеху» Володимир Артяков розповідав про важливість поставок з боку ТОВ «Стан» для випуску Ту-160 (саме з них по Україні запускають крилаті ракети Х-555).

Ще один постачальник російської армії – компанія «Курганприбор», власником якої, за даними розслідувачів, є сенатор Сергій Муратов, який перебуває під санкціями. «Курганприбор», офіційний партнер концерну «Калашников», виробляє підривники для танкових пострілів, сухопутної та морської артилерії, ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), зенітно-ракетних комплексів. Технічні вироби для своєї продукції компанія імпортує з Франції, її постачальник – місцева фірма Marchante.

Ще одна французька компанія, Radiall S.A., під час війни співпрацює з російським АТ «Информационные спутниковые системы» (ИДС) – одним із найбільших підрядників «Роскосмосу». ИДС виконує замовлення з розробки та виробництва космічних апаратів у рамках розвитку системи ГЛОНАСС та системи супутникового зв’язку «Гонец-М» для Міноборони Росії. Оскільки ИДС перебуває лише під санкціями США, французи постачають їй перемикачі, які використовуються в мікросхемах бортових систем управління ракет.

Виробник оптичних систем для Військово-морського флоту, Військово-космічних сил і Сухопутних військ РФ, петербурзька компанія «Ломо» активно співпрацює, як запевняють розслідувачі, з естонською фірмою Marker Nordic Ou. Вона постачала «Ломо» волоконно-оптичні джгути, промисловий клей та інші компоненти, що використовуються при виробництві військової оптики. Серед таких продуктів – приціли нічного бачення «Мауглі-2» і «Мауглі-2М» для переносних зенітних ракетних комплексів, а також напівактивна головка самонаведення, якою оснащують високоточні (керовані) снаряди «Краснополь».

Розслідувачі також з’ясували, що російський постачальник взуття для Міноборони РФ, компанія «Донобувь», закуповує взуттєвий клей та шкіру у німецьких фірм Jakob KECK Chemie GmbH і Salamander SPS GmbH & Co. KG, відповідно, а підошви – в італійської компанії Tacchificio Campliglionese.

Налагодив постачання з Італії і російський виробник бронежилетів для силовиків та військових «КЛАСС»: він, як стверджують журналісти, закупив у компанії Minelli Carmello фрези для виготовлення компонентів амуніції.

Російські фірми – постачальники армії РФ, як з’ясували розслідувачі, продовжують імпортувати деталі для виробництва іншої військової продукції, зокрема двигунів для бойових кораблів зі Швейцарії, Литви, Австрії та Польщі.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс. Причетним до закупівель передової західної електроніки та обладнання для військово-промислового комплексу Росії влада США висуває звинувачення.