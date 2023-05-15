Авіазапчастини із Заходу потрапляють до РФ, попри санкції – NYT

Попри запроваджені проти Росії санкції, за минулий рік в країну ввезли авіазапчастини виробництва низки західноєвропейських та американських компаній на мільйони доларів, пише The New York Times.

За даними видання, низка підсанкційних російських авіакомпаній, зокрема «Аерофлот», «Россия», «Победа», «Урал», UTair та S7 Airlines, завдяки налагодженим схемам з обходу санкцій отримали тисячі партій деталей для літаків Boeing, Airbus та інших компаній. У ці схеми, як стверджують розслідувачі, були залучені підставні покупці. Більшість продукції прямувала через Об’єднані Арабські Емірати, Туреччину, Китай та Мальдіви.

Організаторами однієї з таких схем могли бути громадяни Росії Олег Пацуля і його компаньйон, яких за підозрою в причетності до постачання запчастин російським авіакомпаніям в обхід санкцій американські правоохоронці затримали і зааарештували 11 травня. Їм висунули звинувачення у порушенні експортного контролю США та відмиванні грошей.

За версією слідства, підозрювані через мережу компаній, що базуються у Флориді, Туреччині та Росії, постачали запчастини, у тому числі дорогі гальмівні системи для літака моделі Boeing-737, щонайменше трьом російським авіакомпаніям.

Слідчі стверджують, що затримані почали розробляти схему постачання запчастин зі США в обхід експортних обмежень у травні 2022 року. Пізніше, у серпні того ж року, Пацуля направив електронного листа одній з авіакомпаній з пропозицією допомогти в обході санкцій, після чого почалися постачання.

Посилаючись на митні документи, які є у розпорядженні редакції, журналісти NYT повідомляють про понад п’ять тисяч поставок до Росії, з різноманітними авіадеталями – від простих гвинтів до двигунів. Загалом за вісім місяців 2022 року до Росії було відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму 14,4 млн дол.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну США та інші західні країни запровадили санкції проти Росії, які стосувалися, зокрема й постачання до країни авіаційних компонентів. Під санкції потрапила низка російських авіакомпаній, зокрема «Аерофлот» і його дочірня компанія «Россия».