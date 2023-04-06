Прокуратура США звинуватила громадянина Естонії у допомозі Росії в закупівлі електроніки

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка звинуватила громадянина Естонії Андрія Шевлякова в закупівлі американської електроніки для Росії в обхід санкцій, повідомила пресслужба відомства.

Обвинуваченому може загрожувати до 20 років ув’язнення.

За версією прокуратури, 45-річний Шевляков упродовж 10 років пересилав до Росії електроніку, придбану через підставні компанії в американських виробників, порушуючи «норми експортного контролю».

«Упродовж понад 10 років відповідач купував чутливу електроніку в американських виробників від імені російського уряду в порушення експортного контролю США. Наше управління не послабить своїх зусиль, щоб зупинити тих, хто незаконно закуповує американські технології для Росії або будь-яких інших країн, юридичних чи фізичних осіб, які перебувають під санкціями», – заявили в прокуратурі.

Обвинуваченого затримали в Естонії 28 березня. Як стверджують у прокуратурі, естонська влада конфіскувала всі посилки, призначені для Шевлякова, в одній з яких було радіоелектрообладнання вагою 130 кг.

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс. Причетних до закупівель передової західної електроніки та обладнання для військово-промислового комплексу Росії влада США звинувачує і арештовує.