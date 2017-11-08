Естонія. Росіянина звинуватили у кіберзлочині на користь ФСБ

Затриманий в Естонії за підозрою у шпигунстві росіянин намагався дістатися до комп’ютерних мереж державних установ цієї країни, пише преса з посиланням на естонські спецслужби. У Таллінні вважають росіянина агентом Федеральної служби безпеки Росії. Москва ж подію не коментує.

Молодик, імені якого не називають, має дуже добрі знання в галузі інформаційних технологій, пише естонське видання Postimees із посиланням на Поліцію безпеки Естонії – це головна спецслужба країни, щось як СБУ в Україні. Він прибув до Естонії офіційно, отримавши візу, щоб не викликати підозр, і намагався дістатися до комп’ютерних мереж неуточнених державних установ країни, але успіху, як вважають, не досяг, пише газета.

У Поліції безпеки вважають, що чоловік іще вдома, в Росії, отримав інструкції від російської Федеральної служби безпеки про те, що робити. За словами спецслужби, негайної і безпосередньої загрози від цих дій не було, тому чоловікові дозволили діяти якийсь час під контролем. За цей час зв’язок росіянина з ФСБ встановили чітко, заявили в Поліції безпеки. І, як пише газета, додали, що всі спроби агента дістатися до комп’ютерних мереж провалилися.

Злочин проти естонської держави – серйозне звинувачення

Сама спецслужба наразі навела менше подробиць про цю справу. У вівторок Поліція безпеки і Державна прокуратура Естонії повідомили, що громадянина Росії підозрюють у тому, що він є агентом ФСБ і готував «комп’ютерний злочин» проти Естонії, і ціллю його дій були державні органи влади країни. Як додали в прокуратурі, значній шкоді внаслідок дій підозрюваного вдалося запобігти.

За словами прокуратури, чоловікові висунули обвинувачення за статтями про підготовку комп’ютерного злочину і про ненасильницький злочин проти естонської держави. За повідомленнями, в разі доведення провини йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Росіянина затримали на вихідні, коли він повертався з Естонії до Росії, у прикордонному місті Нарві. У понеділок суд узяв його під арешт.

У Росії цієї справи наразі не коментували. Тільки посольство Росії в Естонії повідомило, що його поінформували про затримання 20-річного російського громадянина. Посольство попросило про зустріч консула із затриманим росіянином.

Естонія має досвід у галузі кібербезпеки

Естонія, відома своїми здобутками в галузі кібербезпеки, електронного врядування і надання інших послуг через інтернет, цього півріччя головує в Європейському союзі і зробила саме кібербезпеку пріоритетом свого головування.

Досвід протистояння кібернападам Естонія здобула після подій 2007 року: тоді країна зазнала таких масованих нападів якраз після перенесення з центру міста на військовий цвинтар пам’ятника радянському воїнові часів Другої світової війни, в якому естонці бачать не визволителя, а чергового окупанта. Це рішення тоді викликало гучні протести в Росії.

Відносини Естонії і Росії після відновлення естонської незалежності 1991 року непрості, а останніми роками ще загострилися через низку шпигунських і дипломатичних скандалів.

Російсько-естонські «шпигунські війни»

У травні Естонія видворила двох російських дипломатів із консульства Росії в Нарві, місті з переважно російським за національністю населенням – їх звинуватили в контактах із місцевими посадовцями, що не належні для дипломатів.

Раніше того ж місяця суд в Естонії засудив російського громадянина до п’яти років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії.

У лютому 2016 року так само за шпигунство на користь Росії засудили до різних термінів позбавлення волі трьох осіб – двох громадян Естонії і одного без громадянства, всі троє мали російські імена.

Від початку 2016 року досі чекає на суд у Росії естонський підприємець, якого Москва звинувачує в шпигунстві.

А у вересні 2015-го Росія відпустила працівника естонської Поліції безпеки, якого перед тим засудила на 15 років за шпигунство, – за деякими повідомленнями, в обмін на іншого працівника цієї ж естонської спецслужби, який працював на Москву, був визнаний винним у державній зраді і засуджений 2012 року до 16 років позбавлення волі.

Росія стверджувала, що затримала естонського спецслужбіста у вересні 2014 року під час здійснення агентурної діяльності на російській території, Естонія ж наводила докази, що його викрали з естонського боку кордону.

Перед тим 2009 року в Естонії засудили на 12 з половиною років за шпигунство на користь Росії колишнього працівника Міністерства оборони Естонії.