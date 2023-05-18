Данілов пояснив, для чого Росії «безглузді й супервитратні» удари по Києву

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія вдається до «безглуздих і супервитратних» ударів по Києву «для підняття градусу патріотичної істерії всередині країни».

«Київ залишається маніакальною і недосяжною ціллю Путіна. Символічні місця Києва – мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для РФ атаки на столицю необхідні Кремлю для підняття градусу патріотичної істерії всередині країни», – написав Данілов у твіттері.

Він додав, що в Росії «розвивається процес розпачу і розчарування владою» на тлі провалу наступу і невдач на фронті.

У ніч на 18 травня російські сили здійснили дев’яту за цей місяць атаку на Київ.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що російські військові атакували столицю із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспійського моря крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет сили РФ використали над Києвом розвідувальні дрони.

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, «постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах наразі немає. До медиків звернень поки не було».

У Дарницькому районі сталося загоряння на території гаражного кооперативу, пожежа ліквідована.

Повітряна тривога в Києві була оголошена близько 3:10 18 травня і тривала майже три години.

У Повітряних силах повідомили, що увечері 17 травня та вранці 18 травня російські війська здійснили кілька хвиль ракетних атак по Україні.

Військові зафіксували пуски 30 ракет морського, повітряного та наземного базування. З них:

22 ракети Х-101/Х-555 були випущені з літаків стратегічної авіації

шість крилатих ракет «Калібр» з кораблів у Чорному морі

дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних ракетних комплексів.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет. Також збито два ударних БпЛА «Shahed-136/131» та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня», – йдеться в повідомленні.