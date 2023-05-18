Нічна атака: сили ППО знищили 29 російських ракет із 30

Російські війська здійснили кілька хвиль ракетних атак по Україні увечері 17 травня та вранці 18 травня, повідомило командування Повітряних сил.

Військові зафіксували пуски 30 ракет морського, повітряного та наземного базування. З них:

22 ракети Х-101/Х-555 були випущені з літаків стратегічної авіації

шість крилатих ракет «Калібр» з кораблів у Чорному морі

дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних ракетних комплексів

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет. Також збито два ударних БпЛА «Shahed-136/131» та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня», – йдеться в повідомленні.

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Повітряні сили нагадують, що збиті ракети також становлять небезпеку через падіння уламків, і просять дотримуватися правил безпеки.

Від початку року до 17 травня українські військові знешкодили близько 280 ракет різних типів, випущених Росією в ході масованих та регіональних повітряних атак.