В Одесі внаслідок ракетного обстрілу є загиблий і поранені – дані військових

Унаслідок ракетного обстрілу, здійсненого силами РФ пізно ввечері 17 травня, на одному з промислових підприємств Одеси загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. Про це зранку 18 травня в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

«У нашій зоні відповідальності надвечір було зафіксовано потужну ракетну атаку по Одесі. Більшість ракет було збито над морем. Підсумки ще підбиваємо. Але, на жаль, є влучання», – сказала Гуменюк.

Повітряна тривога в Одеській області, під час якої сталося влучання, була оголошена о 21:51 17 травня і тривала 41 хвилину. Нічна тривога 18 травня тривала понад три години і завершилася лише після 6:00.