На півдні України – повітряна тривога. У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в Одесі

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про дві ракети на півдні України.

«2 на півдні. Не ігноруємо тривогу», – написав він у телеграмі. Кім без уточнень також написав: «Одеса».

В телеграм-каналах повідомляють про звуки вибухів в Одесі.



Близько 21:50 у південних областях, зокрема Одещині, було оголошено повітряну тривогу.

Останнім часом Росія атакує українські міста вночі, використовуючи ракети та дрони з різних напрямків. Остання російська атака на Одесу та область була у ніч із 7 на 8 травня. Тоді російські війська випустили ракети Х-22 з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Повідомлялося, що було проведено вісім пусків із району мису Тарханкут в окупованому Росією Криму. Внаслідок удару по Одещині загинув чоловік.

Згодом стало відомо, що в Одесі через обстріл у ніч проти 8 травня згорів склад Українського Червоного Хреста.