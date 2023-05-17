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Зважаючи на активність російської авіації, можна очікувати повторення «неспокійної ночі» – Гуменюк

У небі над Києвом видно вибух ракети під час російської ракетної атаки, Україна, 16 травня 2023 роки

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попереджає про ймовірність повторення «неспокійної ночі», зважаючи на активність російської авіації.

«Після двох днів плідного «відпрацювання» по території України ракетоносії заведенні в пункти базування для поновлення запасів. Зараз корабельне угруповання в Чорному та Азовському морі складає вісім кораблів, при чому в Азовському – один. Наголошую – всі ракетоносії заведені в пункти базування, але ми вже не вперше стикаємося з тим, що вони на ніч виводяться з пунктів базування вже спорядженими і готовими до атак. Враховуючи певну активність ворожої авіації, можна прогнозувати ймовірність повторення неспокійної ночі», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк закликав людей бути пильними і оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Вранці 17 травня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Росія утримує в Чорному морі чотири кораблі, а в Азовському морі – один корабель, серед яких немає ракетоносіїв.

Останнім часом Росія атакує українські міста вночі, при цьому використовуються ракети та дрони з різних напрямків. Зокрема, під час останньої атаки на Київ 16 травня столицю атакували з усіх напрямків «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами». Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок», російські військові використали бойову авіацію, кораблі у Чорному морі та наземні пускові установки.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 16 травня вдалося збити всі 18 запущених військовими РФ ракет, у тому числі шість «Кинджалів».

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