Зважаючи на активність російської авіації, можна очікувати повторення «неспокійної ночі» – Гуменюк

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попереджає про ймовірність повторення «неспокійної ночі», зважаючи на активність російської авіації.



«Після двох днів плідного «відпрацювання» по території України ракетоносії заведенні в пункти базування для поновлення запасів. Зараз корабельне угруповання в Чорному та Азовському морі складає вісім кораблів, при чому в Азовському – один. Наголошую – всі ракетоносії заведені в пункти базування, але ми вже не вперше стикаємося з тим, що вони на ніч виводяться з пунктів базування вже спорядженими і готовими до атак. Враховуючи певну активність ворожої авіації, можна прогнозувати ймовірність повторення неспокійної ночі», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



Гуменюк закликав людей бути пильними і оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Вранці 17 травня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Росія утримує в Чорному морі чотири кораблі, а в Азовському морі – один корабель, серед яких немає ракетоносіїв.

Останнім часом Росія атакує українські міста вночі, при цьому використовуються ракети та дрони з різних напрямків. Зокрема, під час останньої атаки на Київ 16 травня столицю атакували з усіх напрямків «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами». Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок», російські військові використали бойову авіацію, кораблі у Чорному морі та наземні пускові установки.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 16 травня вдалося збити всі 18 запущених військовими РФ ракет, у тому числі шість «Кинджалів».