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У ВМС розповіли, скільки кораблів тримає Росія в Чорному морі

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – ВМС ЗСУ

Станом на ранок середи, 17 травня, Росія утримує в Чорному морі чотири кораблі, серед яких немає ракетоносіїв, повідомляє пресслужба командування Військово-морських сил ЗСУ.

«Станом на 11:30 17.05.2023 в Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – п’ять суден, до Чорного моря – 38 суден, із них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нещодавно в Повітряних силах ЗСУ інформували, що останнім часом немає інтенсивного застосування Росією крилатих ракет проти України, це свідчить про те, що противник не має достатньо цих засобів ураження.

За повідомленням командування Повітряних сил ЗСУ, уночі 16 травня вдалося збити всі 18 запущених російськими військовими ракет, серед яких було шість ракет типу «Кинджал».

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