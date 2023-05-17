Ігнат пояснив, чому «знищити» ЗРК Patriot «Кинджалом» неможливо

Попри те, що в Збройних силах України вирішили не коментувати заяви Міноборони РФ про нібито «знищення» зенітно-ракетного комплексу Patriot ракетою «Кинджал» у Києві, речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат все ж зазначив, що «зробити це одним ударом неможливо».

«Я хочу сказати: не переймайтеся за долю Patriot», – додав він в ефірі телемарафону 17 травня.

Ігнат пояснив, що Patriot – це дивізіон, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць). Зокрема, у командному пункті «сидить бойова обслуга, яка займається відстеженням цілей, отримує інформацію про ситуацію у повітрі в зоні своєї відповідальності».

При цьому, за інформацією речника Повітряних сил, командний пункт може працювати у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному й автоматичному. Автоматичний режим дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі. Саме його, за словами Ігната, й використали у ніч проти 16 травня.

Також він уточнив, що кожна пускова установка оснащена транспортно-пусковими контейнерами. Вони розташовані окремо однин від одного, щоб «забезпечувати бойову роботу».

«Знищити систему якимось там «Кинджалом», ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди», – додав Ігнат.

Раніше Міноборони Росії заявило, що під час нічної ракетної атаки Києва 16 травня «високоточним ударом гіперзвукового комплексу «Кинджал» був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot». Ніяких подробиць чи додаткової інформації на підтвердження цього повідомлення російські військові не навели.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 16 серпня вдалося збити всі 18 запущених військовими РФ ракет, у тому числі шість «Кинджалів».

Раніше цього місяця, 6 травня, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук називав «історичною подією» те, що 4 травня вдалося збити гіперзвукову ракету «Кинджал», яка, за твердженнями російської сторони, не має аналогів у світі і не може бути збита.

Окремо командувач вказував, що це вдалося зробити за допомогою американської системи Patriot.