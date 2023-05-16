У Міноборони України відреагували на заяви РФ про нібито знищення комплексу Patriot

У Міністерстві оборони України відреагували на повідомлення російської сторони про нібито знищення знищення зенітно-ракетного комплексу Patriot.



Заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернула увагу, що такими повідомленням, які поширюються у російських телеграм-каналах, РФ просуває свій наратив про військову могутність держави.



Маляр зауважила, що незмінним інформаційним фоном для цього наративу залишається «висвітлення ситуації довкола Бахмута та інших міст з активними діями на фронті, де, за повідомленнями авторів з РФ, окупанти постійно начебто демонструють успіхи».



«Поширення перелічених вище наративів має певну мету – приховати той факт, що насправді Росія побоюється українського контрнаступу. Маніпуляції в інформаційному просторі спрямовані на створення міфічного образу непереможності російської наддержави та залякування міжнародної та української спільноти», – написала вона в телеграмі.

Про це Ганна Маляр написала після того, як телеканал CNN з посиланням на американського чиновника повідомив, що комплекс Patriot, швидше за все, було пошкоджено, але не знищено внаслідок нічного обстрілу Києва. За його словами, США оцінюють пошкодження і визначають, чи зможуть українські фахівці відремонтувати ЗРК на місці.

Раніше Міноборони Росії заявило, що під час нічної ракетної атаки Києва 16 травня «високоточним ударом гіперзвукового комплексу «Кинджал» був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot».

У Повітряних силах Збройних сил України відмовилися коментувати російські повідомлення.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 16 травня вдалося збити всі 18 запущених військовими РФ ракет, у тому числі шість «Кинджалів».

Раніше цього місяця, 6 травня, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук називав «історичною подією» те, що 4 травня вдалося збити гіперзвукову ракету «Кинджал», яка, за твердженнями російської сторони, не має аналогів у світі і не може бути збита.

Окремо командувач вказував, що це вдалося зробити за допомогою американської системи Patriot.

У квітні стало відомо, що до України прибули системи протиповітряної оборони Patriot від США, Нідерландів і Німеччини. Тоді ж у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що один дивізіон системи Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні.