Збили 6 «Кинджалів» та всі інші ракети – Повітряні сили про відбиття нічної атаки РФ

Сили РФ близько 3:30 атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами, повідомляє зранку 16 травня командування Повітряних сил ЗСУ.

«З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони», – вказано в повідомленні.

Також, за даними Повітряних сил, у ніч на 16 травня російські військові атакували Україну ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводили повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», SuperCum. «Усі – знищено!» – звітують українські військові.

Уночі 16 травня в Україні двічі оголошувалася повітряна тривога. За повідомленнями представників влади, обʼєктом атаки став Київ. За даними міського голови Віталія Кличка, загиблих унаслідок атаки немає, є троє потерпілих, пошкоджені нежитлові приміщення і автомобілі в кількох районах столиці.

Російські військові експерти неодноразово стверджували і далі продовжують говорити, що збити російську гіперзвукову ракету «Кинджал», зокрема і сучасними американськими комплексами Patriot, неможливо. До травня 2023 року ракети «Кинджал» в Україні справді не збивали.