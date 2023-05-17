Вразливість «Кинджалів», ймовірно, стане «сюрпризом і конфузом» для Росії – британська розвідка

Впродовж останніх тижнів «загострилась битва в повітрі», яка призвела до «чергових сюрпризів та конфузів для Кремля», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії 16 травня.

Як кажуть британські розвідники, лише 13 травня над Брянською областю РФ зазнали краху чотири літаки Повітряно-космічних сил Росії (два бойові літаки і два вертольоти).

Крім того, 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал».

За даними британської розвідки, згодом Росія «зробила пріоритетною» спробу нейтралізувати «покращені можливості ППО України», але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька «Кинджалів».

«Зростаюча повітряна загроза над прикордонним районом Росії викликатиме виняткове занепокоєння в Повітряно-космічних силах РФ, оскільки вони використовують цей район для розгортання авіації на підтримку війни. Очевидна вразливість «Кинджалів», ймовірно, стане сюрпризом і конфузом для Росії: президент Росії Володимир Путін назвав цю систему непереможною», – зазначають у Міноборони Британії.

Російські війська останнім часом активізували атаки по Україні, зокрема, із застосуванням дронів. Уночі 16 травня в Україні двічі оголошувалася повітряна тривога. За повідомленнями представників влади, обʼєктом атаки став Київ.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» повідомив, що Київ атакували з усіх напрямків «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами». Він розповів, що російські військові використали бойову авіацію, кораблі у Чорному морі та наземні пускові установки.

За повідомленням командування Повітряних сил ЗСУ, уночі 16 травня вдалося збити всі 18 запущених російськими військовими ракет, серед яких було шість ракет типу «Кинджал».