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Число загиблих в Україні військових РФ перевищило 200 тисяч – Генштаб ЗСУ

За останню добу в Україні загинули 610 російських військових – українські дані

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 200 590 своїх військових, за останню добу ‒ 610, повідомляє 17 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати РФ військової техніки:

  • танки ‒ 3771 (+9 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 7365 (+17)
  • артилерійські системи – 3166 (+16)
  • РСЗВ – 562
  • засоби ППО ‒ 318 (+2)
  • літаки – 308
  • гелікоптери – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748 (+16)
  • крилаті ракети ‒ 982 (+9)
  • кораблі /катери ‒ 18
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 6067 (+19)
  • спеціальна техніка ‒ 417 (+7).

Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмута та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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