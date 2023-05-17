Число загиблих в Україні військових РФ перевищило 200 тисяч – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 200 590 своїх військових, за останню добу ‒ 610, повідомляє 17 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати РФ військової техніки:

танки ‒ 3771 (+9 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7365 (+17)

артилерійські системи – 3166 (+16)

РСЗВ – 562

засоби ППО ‒ 318 (+2)

літаки – 308

гелікоптери – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748 (+16)

крилаті ракети ‒ 982 (+9)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 6067 (+19)

спеціальна техніка ‒ 417 (+7).

Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмута та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.