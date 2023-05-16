Війна в Україні дає уроки Тайваню – міністр оборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна України проти російських військ дає Тайваню уроки, демонструючи, як менші збройні сили можуть успішно захищатися від більших, передає агенція AFP.

«Ми зробили низку важливих уроків з війни України… з Росією», – сказав Остін на слуханнях у Сенаті 16 травня, коли його запитали про стратегії захисту Тайваню від ймовірних бойових дій з боку Китаю.

«Один із цих уроків полягає в тому, що з асиметричними можливостями та асиметричними тактиками й методами менші сили можуть справді добре захищати себе від більших сил», – сказав він.

Остін також повідомив законодавцям, що надані Конгресом повноваження вилучення зброї із запасів США та передача її Тайваню, як це було зроблено у випадку України, мають «критичне значення у наших зусиллях щодо забезпечення Тайваню тим, що йому потрібно» для самооборони».

«Ми працюємо над цією ініціативою і сподіваємося, що найближчим часом тут будуть вжиті дії», – сказав Остін, не назвавши конкретної дати такого рішення.

Китай розглядає самоврядний Тайвань як частину своєї території, яка одного разу буде відвойована, за необхідності силою. Тайвань постійно остерігається вторгнення Китаю. Останніми роками Пекін активізував свою риторику стосовно острова та військову активність.

Напруженість між Тайбеєм та Пекіном різко зросла торік після того, як Китай провів масштабні військові навчання навколо острова у відповідь на візит до Тайваню тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Минулого місяця Пекін провів військові навчання, що імітують блокаду острова, на знак протесту проти зустрічі між тайванським лідером Цай Інвенем і наступником Пелосі Кевіном Маккарті в Каліфорнії.