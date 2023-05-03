Ексгенерал США закликає Тайвань «вивчити уроки» війни в Україні

Генерал-лейтенант морської піхоти США у відставці Стівен Раддер 3 травня закликав Тайвань взяти до уваги уроки війни, яку Росія веде проти України. Як повідомляє агенція France-Presse, Раддер звернув увагу на важливість використання безпілотників.

«БпЛА відіграють дуже помітну роль, і ми бачили, як розподілені наземні сили здатні створювати фактор оборонної вогневої потужності в міському середовищі способами, які ми раніше не досліджували», – цитує агенція France-Presse слова Стівена Раддера. Ця технологія «дозволяє створювати покриття в районах, де у вас немає звичайних сил», вказав американський генерал.

Збройні сили Тайваню торік включили війну в міських умовах до своїх щорічних військових навчань.

Демократичний Тайвань живе під постійною загрозою вторгнення з боку комуністичного Китаю, який розглядає острів як частину своєї території.

Генерал Стівен Раддер є учасником делегації американських оборонних підрядників у Тайбеї. Сторони обговорили з тайванськими компаніями розробку військової техніки, включно з безпілотними літальними апаратами.