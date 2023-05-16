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У Чехії помер засновник медичного волонтерського проєкту, поранений на війні в Україні

Засновник медичного волонтерського проєкту Phoenix медик із позивним Тейлор

У Центральному військовому шпиталі Праги помер засновник медичного волонтерського проєкту Phoenix, чеський медик із позивним Тейлор, який зазнав тяжкого поранення на Донбасі в березні цього року, повідомили представники волонтерської організації.

«Тейлор, засновник проєкту Phoenix, наш друг і герой, який особисто врятував багатьох поранених воїнів на східному фронті і завдяки якому тисячі солдатів і цивільних пройшли підготовку з бойової медицини, помер від тяжкого поранення 15 травня 2023 року після кількох тижнів боротьби», – йдеться у повідомленні.

Представники проєкту Phoenix зазначили, що Тейлор, окрім організації курсів тактичної медицини, займався і доставкою гуманітарної допомоги до населених пунктів Донецької області, розташованих у зоні бойових дій.

Тейлор, справжнє ім’я якого в Phoenix поки не розкривають, був поранений у середині березня 2023 року під час артилерійського обстрілу на Донбасі, коли допомагав евакуювати одного з поранених українських військових. Тоді МЗС Чехії повідомляло, що стан Тейлора не дозволяє його перевозити. Але через два тижні його все ж таки евакуювали до Праги.

Волонтерський проєкт Phoenix забезпечує навчання українських військових тактичній медицині, водночас залучені до проєкту медики займаються евакуацією поранених безпосередньо на передовій.

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