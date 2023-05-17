Сили РФ здійснили 57 авіаударів та 96 обстрілів з РСЗВ за добу – Генштаб

Російські військові за минулу добу завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та по населених пунктах, ідеться в ранковому зведенні українського Генштабу 17 травня.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка», – ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, чотири удари – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби українські військові знищили 10 ударних та шість розвідувальних БпЛА.

Також, як ідеться в ранковому зведенні, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили шість районів зосередження живої сили, три станції радіоелектронної боротьби, чотири склади боєприпасів противника та один пункт пально-мастильних матеріалів.