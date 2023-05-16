У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (відбій)

У Києві та низці областей України у ніч на 17 травня оголошено повітряну тривогу. Йдеться передусім про північні, центральні та південні регіони.
Влада просить громадян пройти в укриття.
ДОПОВНЕНО Трохи далі за північ почалися відбої повітряних тривог.
У ніч на 16 травня в Україні двічі оголошувалася повітряна тривога. За повідомленнями представників влади, об’єктом атаки військ РФ стала столиця. Київ атакували з усіх напрямків «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами». За повідомленням командування Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі вдалося збити всі 18 запущених російськими військовими ракет, серед яких було шість ракет типу «Кинджал».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ