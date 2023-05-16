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Новини | Суспільство

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (відбій)

Оновлено
Влада просить громадян пройти в укриття

У Києві та низці областей України у ніч на 17 травня оголошено повітряну тривогу. Йдеться передусім про північні, центральні та південні регіони.

Влада просить громадян пройти в укриття.

ДОПОВНЕНО Трохи далі за північ почалися відбої повітряних тривог.

У ніч на 16 травня в Україні двічі оголошувалася повітряна тривога. За повідомленнями представників влади, об’єктом атаки військ РФ стала столиця. Київ атакували з усіх напрямків «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами». За повідомленням командування Повітряних сил ЗСУ, минулої ночі вдалося збити всі 18 запущених російськими військовими ракет, серед яких було шість ракет типу «Кинджал».

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