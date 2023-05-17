Росія та Іран посилюють військово-економічну співпрацю – ISW

Росія та Іран посилюють військово-економічну співпрацю, вказують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) на підставі вивчення даних із відкритих джерел.

Фахівці звертають увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірану – після того, як російські військові використали для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року.

Також 13 травня іранські ЗМІ повідомили, що найближчого тижня Іран отримає першу партію російських багатоцільових винищувачів Су-35.

«Москва, ймовірно, продовжить реалізацію взаємовигідних військово-економічних програм, щоб забезпечити подальшу матеріальну підтримку Іраном російських операцій в Україні», – роблять висновок аналітики.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах, які почалися восени 2022 року.

Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді минулого року міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.