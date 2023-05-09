Іран, ймовірно, хоче перекинути виробництво БПЛА у Білорусь – Ігнат

Для того, аби уникнути західних санкцій та тиску від інших країн, влада Ірану, ймовірно, хоче перекинути виробництво безпілотників у Білорусь. Окрім власне виробництва, це може бути тільки скручування вже готової продукції, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

Також він додав, що і Росія може самостійно виробляти безпілотники, наприклад, «Лансет». Хоча вони не дуже потужні, додає речник, але «дошкуляють українській протиповітряній обороні та військам Сил оборони на передній лінії».

«Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частина – не проблема, інше питання – це технологічне обладнання, яке закладено в «Shahed», але там є блок gps-навігації, блок управління і це Росія виробити сама не може. Власне за цими товарами – подвійного призначення і високотехнологічною продукцією не завадив би контроль санкцій, для того, щоб завадити їм отримувати таку продукцію», – каже Ігнат.

Щодо ракет, Юрій Ігнат додав, що є ознаки того, що Росія їх все-таки виробляє. Зокрема, в Україні вже «знаходили уламки нещодавно виготовлених ракет».

«Серед уламків ракет знаходили маркування нещодавнього виробництва – і осінь і зима. Сподіваємося, що санкції не дозволять їм робити це швидко. І швидко це навряд чи вдасться, бо крилата ракета – це високотехнологічний продукт, який коштує мільйони доларів за одиницю», – додає Ігнат.

Українським військовим за допомогою ЗРК Patriot вдалося збити над Києвом російську гіперзвукову ракету «Кинжал». Про це заявив командувач Повітряних сил України генерал Микола Олещук.

Київ і Захід звинувачують Москву в застосуванні іранських дронів-камікадзе «Шахед» під час ударів по цивільних об’єктах під час війни. За даними американської сторони, Тегеран вже передав Москві сотні безпілотників, які Росія використала для ударів, зокрема, по цивільних цілях в Україні. Росія звинувачення відкидає.

У листопаді минулого року Іран вперше визнав постачання безпілотників Росії, але стверджує, що їхню обмежену партію було відправлено ще до повномасштабного вторгнення.