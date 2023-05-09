ISW: Росія навряд чи розгорне додаткові сили в Придністров’ї на тлі війни проти України

Росія навряд чи розгорне додаткові сили в Придністров’ї, враховуючи її потреби у військах в Україні, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), коментуючи звернення фактичної влади молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя до Росії з проханням збільшити число «миротворців».

«Окуповане Росією Придністров’я попросило Росію збільшити свій миротворчий контингент у регіоні, ймовірно, щоб підтримати зусилля Кремля з дестабілізації Молдови. Представник окупаційної влади Придністров’я в Москві Леонід Манаков звернувся до Росії з проханням збільшити кількість миротворців у Придністров’ї, заявивши про підвищення безпекових і терористичних ризиків. Манаков запропонував, щоб Придністров’я збільшило чисельність миротворців за рахунок залучення до миротворчих операцій росіян, які проживають у Придністров’ї», – нагадали в ISW.

Аналітики зауважили, що заява Манакова пролунала після повідомлень про затримання і переслідування в Молдові членів проросійської партії «Шор» у середині квітня і в травні. Зокрема, 7 травня в Кишиневі затримали 27 учасників акції протесту з партії «Шор».

Речник Кремля Дмитро Пєсков не коментував пропозиції Манакова.

У березні представники Білого дому попередили, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують влаштувати протести проти уряду Молдови, щоб встановити проросійську адміністрацію.

«Заяви Манакова, ймовірно, є продовженням спроб Кремля дестабілізувати Молдову. Росія навряд чи розгорне додаткові сили в Придністров’ї, враховуючи її потреби в Україні», – наголосили в ISW.

У лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб, сказала президентка. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України.

Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.