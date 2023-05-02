Експрем’єра Молдови звинуватили в корупції через передачу аеропорту компанії Ілана Шора

Колишній прем’єр-міністр Молдови Юріє Лянке є одним із восьми осіб, яким 2 травня висунули звинувачення у справі про корупцію щодо концесії, яка передала контроль над головним аеропортом країни компанії, пов’язаній з бізнесменом і політиком Іланом Шором. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Антикорупційна прокуратура країни звинуватила Лянке в зловживанні владою, заявивши, що аналогічні звинувачення висунули колишньому міністру економіки Валеріу Лазарю, колишньому директору Агентства публічної власності (APP) Тудору Копачі та п’ятьом іншим колишнім чиновникам.

Усі обвинувачені заперечують провину, повідомила на пресконференції в Кишиневі керівниця Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драґалін. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Концесія 2013 року передала контроль над міжнародним аеропортом Кишинева на 49 років компанії, пов’язаній із Шором. Сам Шор виїхав за кордон у 2019 році після звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей.

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Антикорупційна прокуратура заявила, що збитки державі склали понад 392 мільйони леїв (21,8 мільйона доларів).

Іншими відповідачами є тимчасовий генеральний директор аеропорту Петру Жардан, колишня заступниця директора APP Анджела Сусану, інша співробітниця APP Марія Сендила, колишній фінансовий директор аеропорту Александру Сютак і начальниця служби економічного аналізу аеропорту Алла Тубарі.

У заяві прокуратури йдеться, що обвинувачений оформив концесію у 2013 році в інтересах «злочинної групи» та «кримінальної організації".

Прокурори кажуть, що Лянке мав отримувати гроші від Шора і мав би вигоду від перельотів приватних літаків, оплачених Шором.

59-річний Лянке обіймав кілька високих політичних посад, представляючи Ліберально-демократичну партію Молдови (ЛДПМ). Він був віцепрем’єр-міністром і міністром закордонних справ у 2009-2013 роках, перш ніж стати прем’єр-міністром у 2013 році. Цю посаду він обіймав до 2015 року.

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Після виходу з ЛДПМ він створив новий «політичний проєкт», після чого невдало балотувався на виборах до Європарламенту за списком румунської партії.

У рамках розслідування Антикорупційна прокуратура та Агентство з питань повернення злочинних активів наклали арешт на активи та капітал компанії Avia Invest, яка передала в концесію управління аеропортом. На активи обвинувачених, у тому числі за кордоном, також накладено арешт.

Міжнародний аеропорт Кишинева повернули в державну власність 27 березня на підставі рішення Апеляційного суду Кишинева. Avia Invest звинуватили в тому, що вона не вклала обіцяних інвестицій у розвиток аеропорту. Повернення аеропорту в державне управління президентка Санду та інші політичні лідери Молдови вітали як важливий результат у боротьбі з корупцією.

Компанія натомість заявила, що подасть до суду на уряд через повернення аеропорту в державне управління.