ЄС направить місію до Молдови для боротьби з гібридними загрозами РФ

Рада Євросоюзу встановила у Молдові партнерську місію ЄС (EUPM Moldova). Рішення ухвалене на тлі спроб Росії гібридними діями дестабілізувати Кишинів, йдеться в заяві голови європейського зовнішньополітичного відомства Жозепа Борреля.

«Сьогодні ми посилюємо підтримку ЄС Молдові у захисті її безпеки, територіальної цілісності та суверенітету. Розгортання цієї нової місії є ще однією важливою політичною ознакою підтримки ЄС у нинішніх складних обставинах», – зазначив дипломат.

Місія складатиметься із цивільних фахівців. Вони працюватимуть на молдовській території протягом двох років. Метою місії, згідно із заявою, буде підвищення стійкості сектору безпеки країни, а також протидія спробам маніпулювати інформацією.

У лютому президент Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України.

Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».