Біля Кишинева побудують військову базу – Міноборони Молдови

Біля Кишинева в Молдові мають намір побудувати військову базу, на якій готуватимуть особовий склад національної армії, розповів голова Міноборони країни Анатолій Носатий, якого цитує Newsmaker.

За його словами, зведення бази може тривати від трьох до п’яти років, а на реалізацію проєкту вже були виділені кошти з держбюджету.

«Йдеться про створення з нуля інфраструктури, яка б дозволила розмістити військову частину відповідно до сучасних стандартів. Ми хочемо, щоб у охочих працювати у Національній армії були гідні умови для роботи із сучасними аудиторіями, спортзалами, із симуляторами. Бажаємо хороших умов для розміщення техніки, яку скоро отримаємо», – розповів міністр.

30 березня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як уже використовує Білорусь. Для цього, на думку глави держави, Москва прагне «встановити в Кишиневі проросійську владу».

Молдова, невелика країна з населенням 2,6 мільйона людей, яка розташована між Україною та Румунією, стикається з численними проблемами, включаючи енергетичну кризу.