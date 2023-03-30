У Молдові до червня продовжено надзвичайний стан

Парламент Молдови у четвер продовжив дію надзвичайного стану в країні на 60 днів, починаючи з 5 квітня.

«Війна Росії в Україні триває, і ризики, пов’язані з контрнаступом з обох сторін, зростають, і це може мати серйозні наслідки в регіоні та в Республіці Молдова», – сказав прем’єр-міністр Дорін Речан, який прийшов до парламенту, щоб пояснити депутатам необхідність продовження надзвичайного стану.

Він згадав також про «іноземні ракети», які пролетіли над Молдовою, та антиурядові протести.

Представники комуністів і соціалістів зажадали від нього «доказів та аргументів».

«Ви не були в Бучі, Ірпіні і не бачили тих жахів. Не будьте демагогами, коли йдеться про безпеку держави. Справи серйозні, деякі особи дійсно намагаються розхитати основи правової держави. Подібної ситуації у нас не було з часів Другої світової війни», – відповів Речан.

Під час дії надзвичайного стану парламент передає частину своїх повноважень Комісії з надзвичайних ситуацій, яку очолює голова уряду. Комісія може вжити низку заходів щодо режиму в’їзду та виїзду з країни, раціоналізації споживання природного газу тощо. Опозиція в Молдові каже, що під прикриттям надзвичайного стану уряд може ухвалювати незаконні рішення без обговорення з парламентом.