МЗС Росії викликало посла Молдови і вислало співробітника посольства

Міністерство закордонних справ Росії 25 квітня викликало посла Молдови в Москві Ліліана Дарія у зв’язку з рішенням Кишинева минулого тижня оголосити співробітника російського посольства персоною нон ґрата.

У заяві російського відомства йдеться про те, що у відповідь Дарію повідомили, що Москва оголосила персоною нон ґрата співробітника посольства Молдови.

Крім того, голові молдовської дипмісії в МЗС Росії повідомили про рішення закрити в’їзд до РФ для низки офіційних осіб Молдови «у відповідь на їхні регулярні антиросійські заяви», а також на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій Євросоюзу.

Молдова приєдналася до санкцій Європейського союзу, запроваджених проти Росії через її повномасштабне неспровоковане вторгнення в Україну.

Напередодні в ЄС повідомили про рішення направити місію до Молдови для боротьби з гібридними загрозами РФ.

У лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України.

Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».