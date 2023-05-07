Міноборони РФ заявило про знищення 22 дронів над Чорним морем. В Криму казали про «понад 10»

У Міністерстві оборони РФ прокоментували заяви окупаційної влади Криму про атаку безпілотників. У російському відомстві стверджують, що сили ППО вночі збили над Чорним морем 22 ударні БПЛА.

«Протягом ночі над акваторією Чорного моря засобами протиповітряної оборони виявлено 22 ударні українські безпілотні літальні апарати. Усі українські БПЛА знищені вогнем зенітних ракетних комплексів або пригнічені засобами радіоелектронної боротьби», – цитує Міноборони РФ агенція «РИА Новости».

Раніше сьогодні призначений Кремлем голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вночі система ППО відбила атаку дронів на Крим. За його словами, два безпілотники були збиті над морем: у районі мису Херсонес та Північного молу. Ще один, буцімто, впав у лісосмузі. В атаці російський чиновник звинуватив Україну, яка нібито запустила «понад 10» дронів. Українська влада ці заяви не коментувала.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну дрони неодноразово атакували об’єкти в окупованому Криму і на території Росії.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що нині безпілотники «виходять на новий рівень та роблять революцію на фронті».