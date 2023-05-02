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Наслідки вибуху на нафтобазі в окупованому Севастополі з супутника – «Схеми»

Вибух на нафтобазі стався в ніч проти 29 квітня

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки від вибуху, який стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі, що розташована між Козачою та Камишовою бухтами тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим). На фото, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), можна побачити кілька згорілих резервуарів, де, ймовірно, зберігали нафтопродукти.

Наслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі, 2 травня 2023 року
Наслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі, 2 травня 2023 року

За версією окупаційної влади Криму, по нафтобазі влучив безпілотник, постраждалих внаслідок вибуху немає.

У коментарі «Схемам» експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко повідомив, що ця нафтобаза належить до Чорноморського флоту РФ, який базується в окупованому Севастополі. За його словами, таких нафтобаз у Севастополі ще щонайменше три.

«Схеми» також публікують фото, як виглядала ця нафтобаза за декілька днів до вибуху, 25 квітня 2023 року.
«Схеми» також публікують фото, як виглядала ця нафтобаза за декілька днів до вибуху, 25 квітня 2023 року.

Українська розвідка також стверджує, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.

«Бавовна» у Севастополі – Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п’ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою», – заявив представник ГУР.

Пізніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк назвала удар по нафтобазі в окупованому Севастополі «одним з елементів підготовки до потужних дій активних наших Сил оборони».

Росія завдала масштабного ракетного удару по Україні вночі проти 28 квітня після тривалої перерви. Унаслідок влучання ракет по житлових будинках у Дніпрі та Умані загинули в цілому щонайменше 25 людей (з них двоє у Дніпрі). За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, збити вдалося 21 з 23 випущених російських ракет.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО».

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