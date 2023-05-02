Наслідки вибуху на нафтобазі в окупованому Севастополі з супутника – «Схеми»

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки від вибуху, який стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі, що розташована між Козачою та Камишовою бухтами тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим). На фото, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), можна побачити кілька згорілих резервуарів, де, ймовірно, зберігали нафтопродукти.

За версією окупаційної влади Криму, по нафтобазі влучив безпілотник, постраждалих внаслідок вибуху немає.

У коментарі «Схемам» експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко повідомив, що ця нафтобаза належить до Чорноморського флоту РФ, який базується в окупованому Севастополі. За його словами, таких нафтобаз у Севастополі ще щонайменше три.

Українська розвідка також стверджує, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.

«Бавовна» у Севастополі – Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п’ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою», – заявив представник ГУР.

Пізніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк назвала удар по нафтобазі в окупованому Севастополі «одним з елементів підготовки до потужних дій активних наших Сил оборони».

Росія завдала масштабного ракетного удару по Україні вночі проти 28 квітня після тривалої перерви. Унаслідок влучання ракет по житлових будинках у Дніпрі та Умані загинули в цілому щонайменше 25 людей (з них двоє у Дніпрі). За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, збити вдалося 21 з 23 випущених російських ракет.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО».