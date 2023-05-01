Севастополь атакували безпілотники з моря – Развожаєв

У центральній частині Севастополя в окупованому Криму було чутно звуки, схожі на роботу ППО, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив про чергову атаку безпілотників. За його словами, Чорноморський флот і сили ППО Росії збили один із БПЛА.

«Сили флоту у взаємодії з ППО зараз відбивають атаку ворожих безпілотників на зовнішньому рейді. Один безпілотник уже збитий», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

У місцевих пабліках уточнюють, що один із безпілотників збили над Орлівкою у Нахімовському районі Севастополя.

Раніше сьогодні з Криму повідомляли про роботу ППО над селищем Заозерне в Євпаторії. Після цього підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що на заході Криму був збитий безпілотник.

Кому саме належав БПЛА, Аксьонов не уточнив.

Українські військові ці події поки не коментували.

До цього в ніч проти 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя спалахнула нафтобаза. Голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв заявив, що це сталося через атаку безпілотника.

В українській розвідці заявили, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту, з кораблів якого обстрілюють українські міста, і назвали це «Божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані».

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 30 квітня заявила, що удар по нафтобазі в окупованому Севастополі є одним із елементів підготовки до контрнаступу Збройних сил України.