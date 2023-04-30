У Криму окупанти «терміново впорядковують» поромну переправу після ударів по Севастополю – Чубаров

Окупаційна влада в Криму терміново впорядковує поромну переправу між окупованим півостровом і територією Росії, усвідомлюючи, що Керченський міст «став вразливим перед високоточною та далекобійною зброєю» Збройних сил України, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

На його думку, таке рішення російських сил є «черговим серйозним сигналом» для майже одного мільйона громадян Росії, які оселилися в Криму.

«Отже, громадяни Росії, які уявили, що вони могли оселитися на вкраденій чужій території: не сподівайтеся на пороми – їх всього буде шість штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії, тому, чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму Збройними силами України», – написав Чубаров у фейсбуці.

У ніч проти 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя спалахнула нафтобаза. Голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв заявив, що це сталося через атаку безпілотника.

В українській розвідці заявили, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту, з кораблів якого обстрілюють українські міста, і назвали це «Божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані».

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 30 квітня заявила, що удар по нафтобазі в окупованому Севастополі є одним із елементів підготовки до контрнаступу Збройних сил України.