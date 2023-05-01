Вибухи у Росії та окупованому Криму: як вони допоможуть контрудару ЗСУ?

1 травня в сусідній з Україною Брянської області Росії невідомі підірвали залізничні колії, через що з рейок зійшов поїзд. Російське видання Baza повідомило, що склад з 60 вагонами був завантажений паливом і пиломатеріалами, близько 8 вагонів перекинулося і почалася пожежа.

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Група «Білоруський Гаюн» зазначила, що ця залізниця сполучала Росію з білоруським Гомелем, який окупанти також використовують у війні з Україною. Російська влада оголосила план «Перехоплення» в районі підриву, сподіваючись зловити диверсанта.

Також цього дня в Ленінградській області Росії хтось підірвав лінію електропередач, а на ще одній опорі знайшли вибуховий пристрій. А 29 квітня «влада Севастополя» в окупованому Криму повідомила про потрапляння безпілотника в резервуар з паливом у Козачій бухті, через що почалася сильна пожежа. До нафтобази нібито потрапив безпілотник.

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Спікер сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що атака на нафтобазу – підготовка до активних дій української армії.

Головні питання випуску:

Як вибухи в Брянській та Ленінградській областях Росії та окупованому Севастополі допоможуть контрудару ЗСУ?

Чи зможе Росія зробити висновки та захистити свій тил від атак ЗСУ та партизанів?

І як ЗСУ вдається ходити в контратаки в Бахмуті, де Росія зосередила близько 30 тисяч бійців?