У селищі під Євпаторією спрацювала система ППО – соцмережі. Аксьонов заявив про збитий безпілотник

У селищі Заозерне під Євпаторією в окупованому Криму в небі видно слід, а також було чути звук, характерний для роботи систем протиповітряної оборони, повідомляє з посиланням на дані місцевих жителів у телеграм-каналах проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зокрема, інформація про це з’явилася у телеграм-каналі «Кримський вітер», а також Кримськотатарського ресурсного центру. Крім того, у чатах пабліків з Євпаторії публікували фото і відео події, проте частину цього матеріалу видалили адміністрації деяких спільнот.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що у Заозерному ППО збила безпілотник. Кому саме належав БПЛА, він не уточнив.

У ніч проти 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя спалахнула нафтобаза. Голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв заявив, що це сталося через атаку безпілотника.

В українській розвідці заявили, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту, з кораблів якого обстрілюють українські міста, і назвали це «Божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані».

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 30 квітня заявила, що удар по нафтобазі в окупованому Севастополі є одним із елементів підготовки до контрнаступу Збройних сил України.